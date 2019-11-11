參賽學生專注於製作料理。（張晉銘攝）

主辦單位特別邀請名廚表演賽，讓學生們有機會近距離交流。（張晉銘攝）

第二屆鐵板燒廚藝邀請賽決賽於11日在草屯鎮同德家商熱鬧展開，全台灣大專和高職學校的學生，經由初賽、複賽層層關卡後，最後僅有8名參賽者參加決賽，各路好手齊聚一堂，既交流也分高下，最後由醒吾科大抱走冠亞軍。

同德家商餐飲管理科主任廖昱翔指出，本項賽事由中華民國鐵板燒廚藝協會主辦，比賽分成三個階段，第一是前置作業，到廚房準備食材、醬汁，並處理洗滌和保鮮等工作，第二是在板上的炒製，包含餐點組合與出餐，第三是廚德教育，必須把鐵板清潔乾淨，綜合三個項目總計即為總分。

主辦單位指出，比賽最後由醒吾科大劉育成和曾立沁分別包辦冠軍和亞軍，季軍則是高雄科技大學范直義，另外兩名佳作分別是同德家商劉瀚仁及高雄科技大學劉松穎，期許大家持續構思創意料理，進而將鐵板燒發揚光大。

在正式比賽前，主辦單位特別安排名廚表演賽，包含漢神行政主廚賴松枝、主廚沈復漢、牛車水行政主廚周明憲以及上品苑主廚郭俊智等四位師傅，紛紛使出渾身解數，並講解每一道菜的用料與做法，學生們也把握機會提問，了解料理的創作理念和炒作技巧。

(中時 )