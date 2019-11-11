中寮鄉永芳村正萬坑農路因為路面塌陷，造成路面裂痕。（張晉銘攝）

中寮鄉居民多以務農為業，當地規劃多條農路，也是出入的重要道路，不過中寮鄉永芳村正萬坑以及福盛村仙洞巷的農路，已經年久失修，通過時可能造成危險，縣長林明溱會勘後，指示相關單位協助改善，讓農友們有一條安全回家的路。

林明溱在立委馬文君、中寮鄉長廖宜賢陪同之下，日前到中寮鄉兩處農路會勘，發現路面出現因為塌陷而產生裂痕，以及路面止滑性不足、坡度較大等情況，當地居民出入時，恐有安全上的疑慮，看了令人相當憂心。

中寮鄉長廖宜賢說，永芳村正萬坑路面的裂痕並不小，長輩騎機車經過，一不小心恐會摔傷；另外，福盛村仙洞巷農路的情況一直未獲得改善，由於坡度較陡，轉彎角度過大，下雨天也很容易滑倒。

林明溱說，永芳村正萬坑農路修繕初估70萬元，福盛村仙洞巷農路則是50萬元，兩案總計120萬，為了徹底改善路面品質，縣府已經核准經費，並指示相關單位盡速協助改善，讓居民出入更加安全，農產運輸暢通無虞。

(中時 )