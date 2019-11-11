陳仙梅11日錄JET節目《命運好好玩》，她近6年沒接戲，上個節目通告距今一年前，她坦言為了3歲與5歲的2個兒子，推掉所有戲約，甚至婉拒十幾個節目通告，「老實說好久沒出來工作，再踏上舞台會怕。」她坦言當媽不輕鬆，自己曾三度大哭崩潰，追劇時偶爾忍不住犯戲癮，但為了兒子，她雖然非常想念拍戲的感覺，但仍決定以家庭為重。

陳仙梅表示2個兒子正是活潑好動的時候，她苦笑，「以前在飛機上看到小孩玩鬧，覺得家長怎麼沒處理好，現在當了媽媽之後，才知道家長真的盡力了。」她透露最近一打二帶兒子去大賣場，沒想到小孩太皮弄倒罐頭塔，她只能在現場不停道歉陪笑，在手扶梯又差點害路人跌倒，本以為到家後可以鬆一口氣，結果兒子又打翻食物，她邊清理油膩食物，邊聽到新聞宣布隔天放颱風假，忍不住伏在電視機前崩潰大哭。

陳仙梅為孩子忍住戲癮。（吳維書攝）

陳仙梅透露，老公曾經建議她可以去拍戲，但她怕老公化身「家庭主夫」失去對事業的奮鬥心，所以還是決定暫不拍戲，前陣子她因大兒子睡眠中無意識揮手，角膜被戳出大洞，眼睛腫得跟核桃一樣，她笑稱在幼稚園老師跟阿公、阿嬤的教育之下，兒子貼心道歉，讓她感受到當媽的溫暖。至於外界最關心的第三胎，她無奈地說：「我第一胎就想要女兒，師父還說看到了鳳凰應該是女兒，結果羊膜穿刺一做是兒子，師父還說祖先要長孫，所以換性別。」第二胎她甚至為了生女兒尋民間信仰去「換花」，結果還是男生，真的不敢再生。

(中時 )