八德圳頭三官廟在300年前被燒毀後，留下的香爐「三界爐」輪流由三元宮、元聖宮、玉元宮及永昌宮供奉。11日三界爐由永昌宮移請至三元宮。除了移爐外，三元宮主委呂林小鳳頒發獎學金，有142名學生受惠。

呂林小鳳表示，三元宮供奉三官大帝，象徵天官、地官、水官，300年前八德圳頭三官廟是地方信仰中心，被大火燒毀後，僅留下金屬製的「三界爐」。為了延續香火，周遭的宮廟決定輪流供奉香爐，多年後成為300年來延續的傳統。除了保存過去的文化外，也象徵過往開墾不易。

11日先在永昌宮舉行送爐儀式，並進行遶境，由桃園市長鄭文燦、呂林小鳳、桃園市民政局長湯蕙禎在霄裡大圳進行取水儀式，象徵感謝前人開墾霄裡大圳，改善大嵙崁溪西岸的水利，並吸引民眾到八德開發，也因為用水問題，在桃園形成三界爺信仰。

除了移爐安座外，三元宮也發放獎助學金，給三元宮附近6所國中小學生，有142人受惠，每人可獲得2000元獎學金，發出近30萬元。八德國中學生郭沛慈就說，感謝三元宮，在他們需要的時候，提供獎學金。

(中時 )