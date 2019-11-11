行政副院長陳其邁今天主持「行政院毒品防制會報」，即將榮退的台灣高等檢察署檢察長王添盛在會中獲頒特別貢獻獎，以表彰其對毒品戒治與防制的重大貢獻。

陳其邁表示，對於施用毒品者，除了依法施予制裁，政府有責任協助他們脫離毒品危害，對於成癮者更應有完善的處遇措施，尤其是就業輔導。只要工作穩定，再輔以家庭、社會等其他周邊的支持力量，救一個毒犯，就是救一個家庭。

勞動部也在「積極加強施用毒品者就業服務措施」報告指出，針對施用毒品者，各地就業中心已設置就業服務陪伴員60名，提供客製化就業服務，包括職業訓練、就業諮詢與職涯探索、創業諮詢輔導等，也持續追蹤關懷，掌握其就業情形。

在聽取法務部「當前毒品情勢分析與緝毒策略」後，陳其邁表示，在防制面的成效，建立以健康為中心的毒品防護體系，運用健康促進概念，結合「強化社會安全網計畫」，陸續執行各項反毒行動方案。

今天會議也表揚今年第4波安居緝毒專案有功人士及團體，此波專案破獲毒品重量超過2571公斤，檢察官聲請羈押超過606人，法院准押444人，平均准押率超過70％，不僅成功查緝毒品，也避免販毒者持續在外犯罪。安居緝毒專案在法務部、內政部、台高檢與六大查緝系統通力合作下，交出亮麗的成績單，具體展現政府嚴厲打擊毒品的決心，經統計，政府兩年4波的安居緝毒專案，聲請羈押超過2328人，法院准押1718人。

(中時 )