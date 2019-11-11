運動與糖尿病有著千絲萬縷的關係，先執行一個最重要又簡單的動作，離開椅子、沙發站起來。

多坐1小時的傷害等於抽2根菸。（圖片來源：pixabay）

研究發現，坐太久是人類新殺手。多坐1小時，減壽22分鐘，相當於抽2根菸的危害。

不管是上班族做辦公椅，或沙發馬鈴薯，持續久坐會降低血糖代謝的能力，迫使身體產生更多的胰島素，因而增加β細胞功能紊亂的風險，導致第2型糖尿病的發生，即使是兒童、青少年也同樣面臨風險， 陸續有研究指出，久坐超過6小時的人，罹患心臟病與糖尿病的機率比一般人高。原因可能是久坐不動會增加身體細胞對胰島素的抗性。

美國密蘇里大學研究指出，坐著時的生理作用機轉和走路與運動截然不同，久坐不等同缺乏運動，這兩者對身體造成的影響完全不一樣。

只要在螢幕前坐超過4小時，血液發炎指數C反應蛋白的濃度，比坐在螢幕前少於兩小時的人高2倍。

澳洲研究發現，即使坐很久，但只要動的機會愈多，C反應蛋白愈少。（圖片來源：pixabay）

好消息是，只要站起來或伸展一下，就算短短一分鐘，身體就有改變。澳洲研究發現，即使坐很久，但只要動的機會愈多，C反應蛋白愈少。

不妨在上班時，用電腦或手機設定時間，每45～50分鐘，起身動一動，做幾個伸展運動。如果能養成規律運動，更好。運動可以增加身體對胰島素的敏感度，還能控制體重、降低血壓、血脂與膽固醇，控制血糖。

美國「糖尿病防治計劃」建議的生活型態改變就包括減重與每週150分鐘的運動。糖友更應該養成飯後運動的習慣。因為進食後1～2小時血糖開始上升，透過使用到大肌肉群的中、強度有氧運動，能刺激肌肉，促進胰島素運作，避免身體持續處在高血糖的狀態。

(中時電子報)