國民黨總統參選人韓國瑜今天宣布跟前行政院長張善政組成「國政配」參選2020。韓國瑜今天接受中天新聞深喉嚨專訪時透露，新北市長侯友宜得知副手人選後便親自來電祝賀，稱讚張善政是好人選，電話中也主動邀約韓見個面聊一下，韓表示一定會安排。韓侯同台將來有望。

韓國瑜訪談中透露，侯友宜在電話中表示，他跟張善政年輕時同時被選拔為中華民國十大優秀青年，當時侯是代表警界，張則是科技界，侯希望韓代為轉達恭賀之意。

此外，侯友宜也說將來有時間願意見面聊一下，韓國瑜也立刻表示他將會安排，這是他的榮幸。這通電話也等於破除了外界傳聞，也就是說將來韓侯將會同台，打破不合的謠言。

在選舉的部分，韓國瑜跟張善政有意採取分進合擊的做法，韓國瑜主攻中南部，張善政則負責北部；張善政資歷相當優異，專業橫跨科技、土木等領域，張善政將來也會深入科學園區，爭取科技業支持，也會走入校園舉辦座談，爭取年輕人支持。

(中時 )