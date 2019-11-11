日皇德仁和皇后雅子10日舉行紀念登基遊行的「祝賀御列之儀」，雅子當天的白色禮服頗受矚目，眼尖的人立刻看出，她身上披的白色小外套與她當年結婚遊行時穿的禮服有著共同點。

德仁與雅子10日搭乘訂製的豐田汽車頂級車款Century敞篷車，從皇居宮殿出發，沿路接受民眾的祝福。德仁身穿燕尾服，雅子頭上戴著從明治天皇時代歷任皇后代代相傳的皇冠，身穿白色宮廷式長禮服搭配1件領子周圍滾著大花邊的白色小外套，兩人坐在車內不停含笑向沿途民眾揮手致意。

日皇登基遊行，皇后雅子的白色禮服引起話題。(日本宮內廳提供)

1993年德仁和雅子在慶祝結婚的遊行時，雅子也穿著領子周圍有滾大花邊的小外套。熟悉皇室時尚的流行評論家石原裕子向朝日電視台分析指出，雅子這次的衣領和26年前一樣都滾大花邊，但隨著年齡的增長，還是有些許差異。

石原表示，「雅子結婚時穿的禮服衣領上的花邊花瓣也很大，中間也有金色，感覺好像埋在花裡一樣，但10日的遊行花的形狀變小了，花邊亮亮的感覺也比較沉穩，也因為是長袖而整體給人感覺有不同的風格和威嚴。」

這天德仁過去的同窗、雅子過去的恩師等也在路旁向兩人表示祝福，讓雅子感動得眼泛淚光，還一度拿手帕拭淚。

(中時電子報)