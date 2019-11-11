針對地價稅調降，市議員林德宇質詢時要求市府調降地價稅不要打假球，更痛斥有心人士惡意預告將調降幾成的假訊息，謀取個人選舉利益。林德宇更要求，若市府真有心要調降地價稅；109年歲出預算就要有所刪減，才能弭平地價稅調降實收後的不足。若歲入稅課收入不刪，歲出也沒刪，市府擺明就是打假球。

林德宇表示，稅收的試算就是地稅局在地價評議委員會來說明，前置作業就先做了，這代表實際稅收要進去衡量的。

林德宇強調，地價稅的調降，不要打假球；什麼叫打假球，職棒打假球，就是有組頭想要在外場，想要影響比賽結果，甚至收買裡面選手，故意暴投或故意三振。所以我說地價稅不要打假球，地價稅的審定和稽徵，是由地政局開了地價評議委員會來做公告地價的審定，而後地稅局再根據這個做稽徵，絕對不是外場非法定職責的人說了算，甚至還預告調降成數。

地價標準評議審議委員會來評定，成員有主任委員在座令狐副市長，其他包括秘書長、地政局長、地稅局長、都發局長、建設局長，還有地政學者和不動產估價協會。簡單講今天問盧市長地價稅要不要調，他都只講要尊重專業，專業機關沒有評定之前我們不能擅自發言，你們發言也都在這範圍之內，我們要尊重。既然要尊重專業的評定機關，為什麼盧市長，包括地政局吳局長說調降是勢在必行。既然有政策引導方向，就應該大膽說出來要怎麼做。

如果這件事情不是市長說的算，不是在座局長說的算，就要誠實跟鄉親講，市政府沒辦法主導，完全是由地價評議委員會來審定，這是府內的程序。

現在最誇張的是，有人既不是地價評議委員會的委員，也不是市長，更不是地政局、地稅局局長，竟然可以預告明年會有多少調降，這樣對嗎﹖現在被人戳破，謊話說多了，就開始講今年2019的地價稅是依去年公告，地價稅的調降有它的行政程序，在座的官員沒人敢打包票一定可以調降幾趴。

林德宇說，他試算數字，如果依照109年總預算來看，稅課收入總共727億元 ，佔全體總歲入56％，其中印花稅收入編12億元 ，佔稅課收入1.65％。如果地價稅的收入，目前預算書編列81.12億，占總稅課11％。剛剛有提印花稅要不要取消，行政院有提案，但是這個會期立法院可能排不到，12億對於財政支出非常重要，局長說減多少要補多少，這是我們跟中央要求的。

林德宇強調，預算還在審議期間，市府要有準備，歲入的地價稅不敢作實質的刪減，那歲出要不要做刪減，不然到時又要借錢，還是明年在做追減，總體的帳誰要負責，預算委員會來決議，總體要刪減多少歲出，既然要尊重審議的專業，不敢預設，用去年和前年的實徵數來編列，編也只差2億，地價稅有它的基礎，不要打假球，不要讓有心人士，尤其是外場，散撥地價稅會調降多少的假訊息，地價稅的調降不是誰說了算，要根據地價評議委員會的審議。

(中時 )