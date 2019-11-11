世界12強棒球賽複賽，日本與澳洲交手，澳洲在3、4兩局各得1分，日本鈴木誠也連續第3戰開轟先追回1分，7局下半再由快腿代跑周東佑京強迫取分戰術成功，跑回追平分，澳洲則敗在自亂陣腳，送出關鍵保送，讓日本擠回超前分，最終日本以3比2戰勝澳洲，拿下複賽首勝。

日本隊先發投手山口俊僅投4局就退場，3局上半先被澳洲喬治（Darryl George）敲出二壘安打後，甘納利（Timothy Kennelly）再補刀安打先馳得點；4局上半同樣連續2支安打再天1分，山口俊4局被敲4支安打，正好都有串聯攻勢，失掉2分後先行退場。

4局下半日本隊當家四棒鈴木誠也保持火燙手感，連續第3戰開轟、連續4戰有安打及打點，敲出陽春炮為日本隊追分，目前累積3轟暫居本屆全壘打王。

7局下半日本隊展現成功小球戰術，吉田正尚敲安上壘後，換上快腿部隊周東佑京代跑，接著先盜上二壘、再趁機盜上三壘，此時日本隊下達強迫取分戰術，源田壯亮擺出短棒觸擊，周東佑京成功躲過刺殺，跑回關鍵追平分，日本球迷歡聲雷動。

日本隊追平後成功逆轉氣勢，8下再有一波攻勢，2人出局後先敲出二壘安打，接著連續2次保送形成滿壘，淺村榮斗此時選到關鍵保送，兵不血刃攻下超前分，最終就以3比2逆轉澳洲，拿下複賽勝利，澳洲則和中華隊一樣，目前同為0勝2敗。

此屆12強賽事攸關中華隊棒球奧運門票，要與同在亞太區的澳洲、韓國比排名，中華隊今早敗給墨西哥後，複賽戰績為0勝2敗，與澳洲相同，而韓國則先帶有1勝晉級，明日中華隊將強碰韓國。

(中時電子報)