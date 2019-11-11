通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

國民黨總統參選人韓國瑜今（11）日宣布副手人選，正是國政顧問團總召張善政，韓表示兩人都熱愛中華民國，擔憂台灣前途與未來，會一本初衷為人民打拚。而其實早在9月底，通靈大師江嘉葉就曾透露張善政是最適合韓國瑜的副手，不只因為兩人氣場很相合，雙方前世更有前世因緣。

江嘉葉表示，張善政在前世是年長韓國瑜的王爺，韓則是張的大總管，精明能幹、工作又賣力認真。而在一個富豪有權勢的大家庭是非很多，不管對內對外都有很多衝突、矛盾，韓雖然能力強，仍常有應付不來或處理不當的狀況，但王爺都耐心和氣地慢慢指導他，從未大聲斥喝責備，韓十分感動王爺的包容，便更加努力學習，把王爺當作父執輩，非常恭敬，王爺也把他當家人，關心愛護，韓就這樣一直在王爺家工作到老，兩人感情深厚甚於家人，最可貴的是他們心心相印，心有靈犀一點通，彼此間很多事情不用明講就很了解對方的心意。

在這一世，韓國瑜、張善政再度結緣，應該會有相見如故的感覺，張善政沒有官威、親身親為，有災難時會親自到災區查看災情，為人民解決問題，加上他的學經歷橫跨產官學，和前世一樣為人和氣包容，會很得民心。

另外，江嘉葉2個月前就曾神準預測張善政是韓國瑜的最佳副手，「他鼻心有氣，額頭發亮，有官運，和韓國瑜氣場很相合，彼此間都會打開心胸坦誠以待，可以順利地推行很多政令。」表示張善政的親和力與能力一定會幫韓國瑜加分很多。

(中時電子報)