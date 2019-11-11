民視八點檔《多情城市》近期劇情進展爆發，劇組斥資前往宜蘭桃源谷拍攝「陳志龍」傅子純的墜崖戲，結過反而是飾演「如萍」的廖苡喬差點嚇破膽，原來她劇中看到愛人在面前墜落，激動衝到懸崖邊呼喊，沒想到沒控制好力道，廖苡喬從小懸崖上滑落摔下，好在底下有安全軟墊以及傅子純當肉墊，但這一個小插曲也讓現場驚呼連連，傅子純也說還好有他擋著。

侯怡君、王燦、傅子純、蔡阿炮、游耀光、廖苡喬到宜蘭桃源谷拍攝大場面。（民視）

這場戲除了動員侯怡君、王燦、傅子純、蔡阿炮、游耀光、廖苡喬及外景隊大批人馬拍攝，全程以電影規格拍攝，電影專用空拍機、雙單機、大吊車以及吊鋼絲專業團隊、武術指導、替身等等動員近百人。劇中動作戲擔當的傅子純，這次又吊鋼索在懸崖邊，讓他直說為了收視率真的拚了！

傅子純對吊鋼絲的動作戲十分習慣，加上不怕高，對起戲來游刃有餘，只是其中在山坡上跟武行的對打戲，反而讓他特別緊張，因為草地有高低差，他又穿皮鞋，過招時他都常常MISS掉，還好現場安全措施有到位，演員群非常安心完成拍攝。傅子純表示現場風景太美了，跟游耀光以及王燦三個人在海拔超過五百公尺的桃源谷上搞笑比賽誰跑得快，讓旁人笑翻，他們說可以邊工作邊找樂子，是很幸福的事情。

廖苡喬看傅子純從面前墜落也不慎從小懸崖墜落，右為王燦。（民視提供）

廖苡喬表示，拍這一場大場面，有致敬經典港片意味，從傅子純騎機車來搶婚，讓她想到《天若有情》的劉德華和吳倩蓮，而懸崖戲會想到《天長地久》的劉德華和劉錦玲，她笑說根本是把傅子純當作偶像劉德華來演對手戲。

她在《多情城市》中面對愛人將墜崖，哭到肝腸寸斷，她還研究出「如萍哭的一百種方法」，但也開心自己完成了不可能的任務，期待童星轉大人後嶄新的發展。劇中童星角色即將轉大人，也在網路上掀起一波討論。

劇中飾演傅子純姐姐的侯怡君，表示之前面臨老公外遇小三侵門踏戶奪走許多淚水，而這一次弟弟墜崖也讓她痛哭失聲，讓她直說「錢歹賺」，滿滿的哭戲就獻給了《多情城市》。

廖苡喬、傅子純苦中作樂耍寶。（民視提供）

(中時 )