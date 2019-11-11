台北市議員高嘉瑜日前上政論節目，談到前總統陳水扁，呼籲未來總統，可以考慮把阿扁關回去，引發高扁兩人隔空交火。對高嘉瑜突然打出「關扁牌」，國民黨北市議員游淑慧大讚高嘉瑜政治議題更是「快狠準」，對阿扁的票剩多少？計算能力令人欽佩。

針對高嘉瑜「關扁說」，一反民進黨之前態度。游淑慧在臉書分析指出，民進黨在大量失去選民信任時，開始用消費阿扁￼￼來爭取中間選民。其中，代表民進黨參選台北市第四選區（南港、內湖）立委的高嘉瑜意識到「關扁」才是社會的中間價值！

游淑慧對高嘉瑜發起這個話題，不由地稱讚高嘉瑜議員是「一位名副其實的選票及議題計算機！」並指她的政治議題更是「快狠準」，￼專門「挑衰」的打，管他是不是同黨同志！￼去年姚文智、今年關陳水扁￼⋯⋯

致於，高嘉瑜打扁是否會讓部分綠的票投不下去。游淑慧指出，才不會呢！高議員完全知道阿扁的票只剩多少？其中有多少還是會含淚投她？而她打扁可以另外得到的中間選票又有多少？

(中時電子報)