國民黨總統參選人韓國瑜今天接受中天新聞深喉嚨專訪時談到對於「蔡賴配」的感覺？韓國瑜形容，就是「武大郎跟潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」，他覺得蔡賴配只是政治考量，他不覺得前行政院長賴清德初選之後有服氣。韓國瑜也說，他不接受賴清德的意識形態，但他相信賴清德的人格還是個君子。

韓國瑜表示，他看賴清德跟蔡英文總統同台的時候，表情並不開心，代表他們兩個如果結合，就只是政治考量，這跟他還有前行政院長張善政的組合並不同，蔡賴配只是出於不得已，但是他們的國政配則是「齊心協力」。

韓國瑜同情賴清德，在參加民進黨黨內初選時，受到蔡總統網軍鋪天蓋地批判、抹黑，賴清德應該還是不服氣，他認為賴清德跟他一樣，都希望「寧可乾乾淨淨地輸，也不願骯髒地贏」，他相信賴有這樣雅量，選舉要光明磊落不要搞陰暗手段，用完全惡意卑鄙的作法，這樣贏得政權有什麼意義，大撈特撈嗎？

韓國瑜說，他相信不管賴清德的意識形態怎樣，但賴清德心中都還是有最基本的道德規範，不管怎樣，賴清德應該都是個君子。所以他認為民進黨如果推出「蔡賴配」，應該是政治利益考量大於一切。

(中時 )