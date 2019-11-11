南美玻利維亞因選舉舞弊爭議陷入混亂，數周來反政府示威不斷，要求總統莫拉萊斯（Evo Morales）下台。最終在軍警逼宮施壓下，莫拉萊斯10日透過電視演說，正式宣布請辭，結束近14年的執政生涯。由於依法繼任總統的副總統與參議院議長也雙雙去職，反對黨的參院副議長阿內茲（Jeanine Anez）將出任臨時總統。

(工商 )