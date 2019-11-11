軍警逼宮 玻利維亞總統下台 22:082019/11/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）下台。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南美玻利維亞因選舉舞弊爭議陷入混亂，數周來反政府示威不斷，要求總統莫拉萊斯（Evo Morales）下台。最終在軍警逼宮施壓下，莫拉萊斯10日透過電視演說，正式宣布請辭，結束近14年的執政生涯。由於依法繼任總統的副總統與參議院議長也雙雙去職，反對黨的參院副議長阿內茲（Jeanine Anez）將出任臨時總統。 (工商 ) #總統 #萊斯 #軍警 #逼宮 #玻利維亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡總統經濟成績單還不如馬總統 04:102019/11/07 時論廣場 因為蔡總統，所以韓總統 04:102019/11/07 時論廣場 總統選舉安維結訓 特勤估宋也會參選 11:012019/11/07 軍事 這屆大選副手晚公布 特勤快煩死 14:452019/11/07 軍事 否認居中協調 陳菊：蔡賴配越自然越好 04:102019/11/08 政治要聞 玻利維亞選後混亂延續 女市長被剪髮遊街 18:042019/11/08 國際 阿根廷準總統賀巴西前總統獲釋 兩國關係恐惡化 17:082019/11/09 國際 反對派、軍方逼宮 玻利維亞總統宣布辭職 重新大選 22:222019/11/10 國際 玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶盟國譴責政變 09:562019/11/11 國際 玻利維亞總統宣布下台 14年掌權生涯一次看 11:532019/11/11 國際 國際熱門新聞 氣氛不妙 大批陸生逃出香港了 - 國際 美媒：若美出售核潛艦，將是陸俄噩夢 - 國際 會出人命！前駐聯大使爆料 這2高官早想出賣川普 - 國際 西班牙國會重選仍無解 極右派成大贏家 - 國際 - 工商 軍警逼宮 玻利維亞總統下台 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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