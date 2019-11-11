西班牙10日舉行4年來第4度大選，結果一如預料，無論左派或右派政黨皆未過半，政府難產僵局恐怕仍難解套。極右派民聲黨（Vox）堪稱此次大選最大贏家，斬獲52席，相較4月大選的24席翻了一倍有餘，躍為第3大黨；代理總理桑切斯領導的社會黨雖保住最大黨頭銜，席次卻由4月的123席減至120席。

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