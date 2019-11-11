西班牙國會重選仍無解 極右派成大贏家 22:342019/11/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙10日舉行4年來第4度大選，結果一如預料，無論左派或右派政黨皆未過半，政府難產僵局恐怕仍難解套。極右派民聲黨（Vox）堪稱此次大選最大贏家，斬獲52席，相較4月大選的24席翻了一倍有餘，躍為第3大黨；代理總理桑切斯領導的社會黨雖保住最大黨頭銜，席次卻由4月的123席減至120席。 (工商 ) #大選 #大黨 #大贏家 #西班牙 #極右派 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜南港豪宅案 李正皓爆民進黨驚人下一步 05:532019/11/07 政治 買房遭揭露 韓痛批侵害個資：強烈質疑背後動機！ 07:522019/11/07 政治 中華隊抗委成功 前官員驚蔡不說這句話 10:502019/11/07 政治 不滿綠替公投送終 國民黨修法批民進黨口是心非 12:002019/11/07 政治 韓國瑜訪拙茁莊園 當一日農夫 15:072019/11/07 政治 韓「洗內褲」代表啥？投票結果嚇死人 12:172019/11/07 政治 日內瓦高級鐘表大賞出爐 愛彼表大贏家 09:582019/11/08 生活 日內瓦鐘表大賞出爐 愛彼表奪三獎項大贏家 16:012019/11/08 消費 西班牙國會再改選 愈選愈分裂 09:052019/11/11 國際 西班牙大選執政黨席次萎縮 極右派躍第3大黨 13:422019/11/11 國際 國際熱門新聞 氣氛不妙 大批陸生逃出香港了 - 國際 美媒：若美出售核潛艦，將是陸俄噩夢 - 國際 會出人命！前駐聯大使爆料 這2高官早想出賣川普 - 國際 西班牙國會重選仍無解 極右派成大贏家 - 國際 - 工商 軍警逼宮 玻利維亞總統下台 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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