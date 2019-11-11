王瑞霞睽違6年，推出台語新專輯《霞姐直播中》，獲得好評，她2006年與圈外男友結婚後，把重心放在家庭上，淡出歌壇，變成家庭主婦，不過仍熱愛唱歌，老公、女兒鼓勵她重新拾起麥克風，她努力做許多改變，挑戰新曲風，給粉絲驚喜。她談到自己在2年前的身、心狀態皆不好，主要因高齡75歲父親身體有突發狀況，讓身為家中大姐的她，十分憂心，更造成心律不整1年，一度嚴重到無法行走。

她談到當時一走路就很喘、焦慮、緊張，躺下睡覺會聽到心臟跳的很大聲，持續2個月，「想說我心臟有這麼大顆，我以前可以走很快，突然變像老太婆一樣走很慢，但又不會有頭痛、不舒服的症狀 。」她就醫檢查後，醫生都說沒大礙，曾懷疑是中邪、去拜拜也都沒改變，她自覺是心情、淺在的壓力所導致，逼自己出國散心、放鬆，靠著運動轉移注意力，身體才慢慢恢復健康，而她的父親現身體變為穩定，讓全家放下心中的大石頭。

此外，今年51歲的王瑞霞為籌備新專輯，在半年內成功甩肉，瘦8公斤，老公讚說：「妳有腰身了。」女兒也看到她這次服裝、音樂的改變，「媽咪變好文青！這不像妳，好看。」老公、女兒在家中會唱她的新歌，王瑞霞說：「連我歌詞唱不對，女兒記性很好，會糾正說媽咪妳唱錯了。」並感性：「女兒是我最好的伴唱機，她很喜歡音樂、唱歌。」

而王瑞霞與「南方二重唱」合唱新歌〈芬蘭的花園〉，王瑞霞分享從以前就愛南方二重唱的和聲、歌曲，曾在活動上碰面，頗有私交，她曾喊：「好想加入她們！」豈料專輯的製作人，在籌備期，突然提議想邀南方二重唱合作，她主動聯繫小南方，對方也一口答應，王瑞霞直呼：「怎麼可能心想事成，很感謝她們信賴我的音樂。」在錄音時，3人發揮所長，從下午錄音到凌晨，王瑞霞：「小南現場寫合音，我們輪流一直錄音，錄到都快閃神。」最後聽到成品，很滿意，辛苦都值得。

(中時 )