國民黨總統候選人韓國瑜早年購買7200萬豪宅，但財務吃緊被迫虧損出脫，此事遭曝光後綠營緊咬追殺。前立委孫大千貼文臉書大喊：這真是標準的「人比人氣死人」！因為，蔡英文可以炒作15筆土地，韓國瑜卻不能買賣房子。

孫大千指出，蔡英文才32歲，就有大筆的資金買賣土地。韓國瑜混到了50歲，還要向銀行貸款買房子，連這樣都要被拿出來批評。

蔡英文把買賣15筆土地的資金全部推給父母就沒事了。韓國瑜夫婦正常買賣房子，還要被要求交代資金來源。

蔡英文光靠那15筆土地就獲利超過4千萬。韓國瑜夫婦買房置產都只有認賠賣出，結果虧了好幾百萬，還要被抹黑成為「炒樓貴婦團」。

蔡英文可以養地，韓國瑜不可以買房。民進黨政客的評論標準真的像「月亮」一樣，永遠都是「初一十五不一樣」！

比一比！韓國瑜貸款買房虧錢，蔡英文15筆土地賺4千萬。韓國瑜為此被綠營立委、名嘴口誅筆伐，而蔡英文反被輕輕放過。難怪，孫大千感嘆：「人比人氣死人」！

(中時電子報)