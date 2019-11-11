新北市張姓男子40多年前奉子成婚，婚後外遇不斷，多次酒醉夜不歸家，反倒以妻子棄公婆不顧、是控制狂等原因，向法院訴請離婚，但兩人的兒子開庭時證稱，爸爸曾私下坦承和小三有了孩子，不料DNA鑑定發現，孩子根本不是爸爸的；法院認為雙方婚姻難維持，主因是張男對婚姻不忠誠，判他敗訴，可上訴。

張男請求離婚並指控，婚後發現妻子出現控制狂傾向，就連農曆年間他與家人相約喝酒，都遭百般阻擋，且妻子婚後不僅棄公婆不顧，還在在家中客廳、當眾人面辱罵婆婆三字經，更長期對他施以語言暴力，張父因病住院時，妻子也未曾主動照料，還以三字經辱罵臥病在床的父親。

張男指出，年邁父母相繼逝世後，妻子回娘家居住，夫妻倆聚少離多，分居長達10多年，後來雖再次同居，因分房睡而形同陌路，妻子還曾在房間放火威脅，燒傷他的腳，在如此隱忍壓抑的生活下，導致他一度暴瘦10公斤，需靠安眠藥才能入睡。

陳妻反駁，她與張男40多年奉子成婚，婆婆再三叮囑新婚夫妻4個月內不可分房睡，但張男不僅在婚後1個月執意外出喝酒，喝到酩酊大醉、徹夜未歸，還結交不良酒肉朋友鬼混、喝花酒，夜不歸家，反倒指控她是控制狂。

陳妻解釋，她並未棄公婆不顧，更未有罵三字經、放火威脅等行為，公公住院期間，還是由她聘請傭人和特別護士照料，反被張男懷疑是「眼線」，實在無奈。

陳妻指出，張男婚後接連外遇，小三還曾將親密照寄回家中，他甚至不顧家人反對，執意領養小三生下的孩子，更因服用過量降血壓藥，身材暴瘦、沒精神，因藥物副作用罹患憂鬱症，最後拋家棄子離家出走，她只希望丈夫能回歸家庭，絕無離婚之意。

開庭時兩人的兒子證稱，爸媽平常雖有小爭執，但不至於到大吵或打架，且媽媽平常對爺爺奶奶孝順有加，會下廚、打理家務，奶奶過世前曾叮囑媽媽，「不能讓家破裂、不能讓外人（意指小三）進來」。

兒子說，爸爸曾私下向他透露，和小三有了孩子，他要求爸爸先去做DNA鑑定，才發現孩子與他並無血緣關係，但後期爸爸仍接連外遇，曾向家人謊稱要去澳洲養病，實際已和小三同居，每次視訊或電話時，爸爸也因小三在旁，以網路沒訊號等理由搪塞。

承審法官認為，光憑張男腳上傷疤、股權分配等，無法證明陳妻有對公婆不敬或是放火的行為，夫妻間雖有爭執，但張男坦承「20多年前他雖曾發生外遇，但關係僅維持2、3年」，可見他悖於婚姻忠誠在先，應負起較重的責任，駁回離婚訴求。

(中時 )