台英混血女網選手葛藍喬安娜，在海碩選手之夜的禮服，神似迪士尼動畫主角的服裝。(海碩整合行銷提供/陳筱琳台北傳真)

台灣每年女子網球盛事「台北海碩女子網球公開賽」，今天晚間舉辦選手之夜，女將們換下球衣，穿上美麗的華服較「靚」，地主好手葛藍喬安娜一襲深綠色禮服和迪士尼動畫「冰雪奇緣」第1集主角安娜穿的宴會服，也讓她和俄羅斯蒂雅琴科（Vitalia Diatchenko）、義大利札拉米澤（Natela Dzalamidze）並列最佳服裝，帶走最新iPhone 11手機。

義大利女將札拉米澤削肩黑色連身褲裝，助她贏得海碩女網選手之夜最佳服裝。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

身高177公分的葛藍喬安娜，今天裝扮猶如小公主，更生平首次穿上高跟鞋，她笑說自己不是很穩，配件則選擇朋友送的獅子項鍊，甜美帥氣兼具，最佳服裝實至名歸。

稍早在會內賽拿下單打勝利的台將李亞軒，透露自己比賽完衝回飯店房間變裝，短褲搭配長靴及長風衣，正是最適合秋季的造型，她補充：「只有外套是新的，其他都是平常沒機會穿的『庫存』搭配，全部都是我自己的想法。」

2年前海碩女網賽選手之夜就贏過最佳服裝的蒂雅琴科，今年穿上粉色花朵低胸開叉長洋裝，一進場就吸引眾人目光，她表示，這是自己一件新洋裝，今年8月2日生日當天有穿過，但不是生日禮物，想到應該蠻適合海碩選手之夜穿，希望大家會喜歡。

匈牙利芭波絲再度來台挑戰冠軍。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

至於本月3日在大陸深圳完成WTA年終總決賽雙打三連霸的匈牙利好手芭波絲（Timea Babos），是2015年海碩盃女網賽單打冠軍，生涯5做WTA巡迴賽冠軍，有2座是在幸運地台灣拿到，今晚以白色深V上衣搭配黑色長褲、灰色西裝外套，腳蹬鉚釘羅馬高跟涼鞋及黑色鉚釘滾邊手拿包，風格相當俐落，她表示：「我走運動典雅風，這是我最喜歡的一雙鞋，對於比賽，由於我在台灣還沒輸過，希望延續下去並留下好成績。」

以往海碩選手之夜最佳服裝當選者只有一人，今年同時給三人，大會表示，選手們美麗的裝扮難分軒輊，經過一番天人交戰，決定頒給三名女將。

(中時電子報)