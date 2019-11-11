蔡昌憲領銜主演的公視《苦力》收視與口碑獲觀眾好評，讓正在各大鄉鎮辦桌巡迴演出兩廳院舞台劇《十二碗菜》的他興奮直說，「已經好久沒當票房吉祥物，這次藉由《苦力》轉型成收視吉祥物很榮幸。」《苦力》風靡台灣各大鄉鎮，蔡昌憲透露，演出舞台劇時，地方的阿公阿嬤，看到他頻頻喊「文取」（劇中名）來了，讓他受寵若驚，笑說自己老少通吃，差點辦起簽名會，甚至連親友都拜託家人要簽名照，緊急洗了上百張，魅力可見一般。

蔡昌憲首次擔綱電視劇男主角，再加上《苦力》收視接連創新高，演技備受肯定的他，戲約不斷，正評估後續工作邀約，問及老婆觀看後反應，蔡昌憲說，每週六逢播出時間若沒工作，便會在家中與老婆一起收看，「意外發現我老婆哭點跟我一模一樣，她很入戲，劇中林父三人在礦坑被炸死那一段，我們倆簡直是互遞面紙，哭到我們把一盒面紙盒用光，只好把手臂借老婆擦淚。」

蔡昌憲深入各大鄉鎮演出舞台劇。（兩廳院提供）

蔡昌憲深入各大鄉鎮演出舞台劇。（兩廳院提供）

有趣的是，蔡昌憲還發現他們一家人的哭點都一樣，「大概是遺傳相同的基因，我二姐竟然哭到假睫毛掉。」而他爸媽與姐姐還會透過群組逼問劇情進展，讓他直喊不能劇透。

蔡昌憲說，從2018年到2019年，從《苦力》演出、宣傳到音樂劇《十二碗菜》排練、演出，身旁相處最久的人除老婆以外就是楊烈大哥。原來楊烈在《十二碗菜》飾演他爸爸，「烈哥是我很好的榜樣，也是我的偶像，他對每一個人、每一份工作、每一項細節都非常認真以對和親力親為。」蔡昌憲說，拍戲跟舞台劇都需要長時間的排練和一遍一遍的重來、調整，烈哥都完全配合，尤其這次舞台劇深入各大鄉鎮演出，融合辦桌文化，每場上千戲迷觀看，考驗每次的臨場反應，烈哥每一遍都是全力以赴，「這樣敬業態度感染了我。」

蔡昌憲（左）在舞台劇與楊烈飆戲。（兩廳院提供）

(中時 )