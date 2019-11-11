西班牙加泰隆尼亞自治區警方發言人今天表示，獨派抗議群眾今天在邊界一帶封阻連接加泰隆尼亞與法國的交通要道AP-7高速公路，導致雙向交通受阻。

大約500名抗議民眾在拉宏格亞（la Jonquera）的邊界一帶阻斷這條高速公路，一部分人在法國境內，大部分人在西班亞境內。

獨派組織「民主海嘯」（Democratic Tsunami）聲稱，是他們發起這項阻斷交通的行動。民主海嘯曾發動多次大規模抗爭，包括上月動員數千人封鎖通往巴塞隆納機場的入口，那場抗爭最終演變為警方與示威者爆發衝突。

在現場的法新社攝影記者表示，數十輛汽車在靠近法國邊界的地方堵住這條高速公路，同時大約有300人擋在路上。

還有抗議民眾開始搭建舞台，並架設他們駕駛廂型車運抵現場的喇叭。

加泰隆尼亞地區的公路部門證實，AP-7高速公路的雙向交通在拉宏格亞被阻斷。

民主海嘯藉由加密通訊軟體Telegram向支持者發訊說：「這次動員是要向國際發聲，如此才能使西班牙明白，坐下來談是唯一的解決之道。」

激進獨派團體「保衛共和國委員會」（CDR）也動員支持者，前往拉宏格亞封鎖公路。

西班牙最高法院10月14日判處加泰隆尼亞9名政治人物與活躍分子最高13年有期徒刑，原因是他們參與2017年失敗的推動獨立行動，其後這個自治區情勢動盪不安，經常有大規模獨派集會，有時還爆發暴力衝突。

(中央社)