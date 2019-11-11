香港警對民眾開槍，行政院副院長陳其邁晚間在臉書貼文，批評港府放任警察攻擊市民，就是暴政！

陳其邁說，今天早上，全世界的人們都看見，香港警察在生命沒有受到威脅的情形下，持槍叫囂並衝向示威民眾，更對赤手空拳的民眾胸口開槍。這種逾越比例原則的暴行，不管是哪一個民主國家，都無法接受！

令人遺憾的是，香港特首林鄭月娥遲至傍晚才召開的記者會上，完全無視香港警隊的惡行，只是一昧將責任推卸給示威民眾。港府一再縱容國家暴力行為，就是暴政。

陳其邁並指，走上街頭的香港人，不過是訴求最基本的法治與自由；香港人也曾舉著標語、呼喊口號，但香港政府的置若罔聞，放任港警隨意拘捕民眾、侵害營業自由，是逼迫香港人走上勇武抵抗的唯一原因。

香港的人權狀況令人憂心。香港政府應立即制止警隊暴行、認真看待並回應香港人的訴求！這是現代文明國家最低限度的標準，也唯有如此，才能讓香港恢復秩序與和平。

(中時 )