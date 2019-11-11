前行政院長賴清德（右4），11日出席出席台中市立委參選人張廖萬堅（右3）募款餐會，細數張廖萬堅任內表現。（黃國峰攝）

前行政院長賴清德（右4），11日出席出席台中市立委參選人張廖萬堅募款餐會，吸引不少參與餐會的民眾圍著他合照。（黃國峰攝）

蔡英文總統2020年總統大選，副手人選呼聲最高的前行政院長賴清德，11日出席出席台中市立委參選人張廖萬堅募款餐會，力挺立委張廖萬堅連任，對於副手人選說法，他表示這次來就是輔選，目前除了總統高票當選外，立委也要過半，敬請父老鄉親能鼎力支持。

賴清德11日晚來到民進黨立委參選人張廖萬堅募款餐會上台相挺，民進黨立委參選人黃國書也在場拉抬聲勢，賴清德表示，萬堅立委在立院的表現突出，獲得公督盟4次最佳國會立委，請大家繼續支持。

賴清德接著表示，張廖萬堅立院是在教育與文化委員會，質詢的重點是在孩子的教育與文化上，可以說是是孩子的守護神，第一個重點是與黃國書連手，讓《實驗教育三法》通過，讓孩子能適性揚才，還有國民體育法的通過，照顧傑出選手等。

還有很重要的，賴清德說，不少人跟我建議國家語言法，台語越來越不普及，小孩越來越不會講，當然現在學校有教、家庭裡也要教，而萬堅與國書也有跟我提出質詢，也要有專屬的台語電視台。

賴清德指出，萬堅委員任內3、4年內為西屯、南屯區內30多間的學校爭取教育設備修繕、新建經費達3、4億，還捐贈2萬多冊的書籍給他轄區的學校，能碰上好老師不是人人有好運氣，但碰上好書的機率還比較高，這點教育理念跟我很像。

在交通方面，包括爭取國道1號連結台74線的連結道路、台中捷運南線等。另外台中工業區山坡地回饋金計算辦法，也來向我積極爭取，所以四年來所做的很多、很多，還望大家繼續來支持他，拜託大家明年1月11日總統支持蔡英文，立委支持張廖萬堅。

(中時 )