日前傳出台積電有意在屏東花600億蓋太陽能電廠的消息，可能地點之一是林後四林平地森林公園，地方質疑砍掉公園內成形的林相來蓋電廠，非常愚蠢。縣府綠能辦公室主任盧俊中否認公園為可能地之一，表示台積電是否在屏東設電廠仍是未知數。

日前傳出台積電為了達到20％綠電目標，初步鎖定屏東台糖土地作基地，要砸600億元蓋太陽能廠；其中預定名單之一，是5年前開幕的林後四林平地森林公園。消息傳出，地方質疑當初努力種樹現在卻要砍樹，根本是自打臉。

藍色東港溪保育協會理事周克任表示，當初成立平地森林的目的，是為了調節微氣候及涵養地下水源；他贊成使用太陽能取代一些骯髒的發電模式，但若為了配台積電設立太陽能發電廠，而砍掉已茂密的森林，絕對要反對到底。

盧俊中表示，台積電的確有來接洽過，但是否來蓋太陽能電廠仍是未定數。屏東縣政府當然歡迎台積電來投資，但蓋電場除了土地、財務評估等，還有台電饋線問題；林後四林現已形成完整林相，縣府當然不會考慮納入電廠計畫地。

「林後四林」園區位於屏東潮州，原本是台糖農地，種植一大片鳳梨，因長期農作，土壤酸度非常高，又布滿礫石，保水性極差，要在這裡種植林木難度頗高。經林務局人員進行土壤改良後，種植印度紫檀、台灣櫸等近24萬棵樹，相當不容易。

(中時 )