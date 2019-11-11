屏東內埔農工拳擊隊校友潘啟誠及王家駿，受邀參加在福建漳州舉行的2019大唐地產亞洲拳王大滿貫資格賽，在各自量級順利擊敗對手。其中王家駿對上的尼泊爾選手丹戈爾．曼尼斯，是尼國職業拳擊協會冠軍，能夠擊敗對手很不容易。

這場比賽共邀請大陸、台灣、澳門、尼泊爾等地16名選手參戰，依量級兩兩一組分成8組比賽，就讀台體大的王家駿在69公斤量級對上尼泊爾選手丹戈爾．曼尼斯；在上海體院攻讀碩士的潘啟誠在60公斤量級對上大陸選手朱翊。

曼尼斯有過對戰35戰35勝的紀錄，是尼泊爾的冠軍人物。這場比賽王家駿在第一回合就擊中對手頭部，第二、三回合愈戰愈勇，持續向對手施壓。回合結束後裁判一致判定王家駿獲勝，也讓對手的全勝戰績就此終結。

潘啟誠對上大陸拳擊新秀朱翊，雙方在比賽一開始都十分謹慎，沒什麼實質性的進攻，還被裁判警告不要消極比賽。第二回合開始潘開始加強出拳力道，明顯取得上風；第三回合兩次擊中對手讓裁判讀移，最終獲得勝利。

兩人在內農的教練傅志群說，這場邀請賽算半職業性質，對於兩人累積經驗和實力有幫助，未來若有機會被拳擊俱樂部看中，也有機會更上一層樓。

(中時 )