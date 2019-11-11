韓國瑜（前左）與謝龍介（前右）合唱「西螺七嵌」，請鄉親情義相挺。（張朝欣攝）

國民黨總統參選人韓國瑜11日晚上回到雲林縣西螺鎮岳家，參加「後頭厝西螺大埔心韓國瑜後援會成立大會」，陪同岳母、親族在程氏家廟上香祝禱，呼籲鄉親支持他當選總統，為埔心、西螺、雲林、台灣做最大的貢獻。

韓國瑜11日上午宣布張善政為副手人選後，晚上8點許回到西螺鎮岳家參加後援會成立大會，數百名民眾到場迎接，高喊「韓國瑜當選！」、「韓總統好」，展現鄉親對雲林女婿的熱情與支持，韓則親切的扶著岳母程月昭上台，現場響起熱烈掌聲。

韓國瑜表示，很感謝謝龍介、文山伯、林佳新特地來幫他站，也謝謝雲林縣長張麗善、立委參選人謝淑亞一起來助陣，他回到岳家就想起當初追求李佳芬，當時他頭髮還很多，岳母握著他的手滿意地說「這個年輕人以後一定會很有出息」，引來現場一陣笑聲。

韓一開始就清唱「西螺七嵌」與西螺鄉親搏感情，隨後表示早上宣布前行政院長張善政擔任副手，晚上就趕回岳家來程氏家廟參拜，全國姓程的鄉親有7成是從這裡出去的，岳母也姓程，程氏晴耕雨讀，重視教育，出了很多人才，請大家團結，支持他前進總統府。

韓表示他參選總統後從屏東出發，一路上了解人民的心聲，看到基層民眾過得很辛苦，內心感到很難過，許多年青年回來家鄉當青年農民、青年漁民，但都失敗了，就是找不到好通路，他當選總統後，就大的任務就是幫大家找通路。

韓說雲林目前人口約70萬，旅外有200萬人，張麗善縣長一直希望趕快建設雲林，若他當選總統，加上謝淑亞、張嘉郡、林佳新進入立法院，一定會讓雲林縣發展，爭取建設讓民眾過更好的生活，讓雲林子弟出外覺得很有面子，同時吸引更多旅外雲林子弟回家鄉打拚。

韓最後看到鄉親熱情相挺，情緒也跟著high起來，邀謝龍介合唱「西螺七嵌」，還消遣謝說「我懷疑你能否從頭唱到尾」，2人在台上大聲合唱，展現好默契與好友情，在民眾熱情的歡呼聲中結束晚會。

(中時 )