燒紙錢是為了讓在另一個世界的親屬能過上好日子，但這項傳統竟然讓外國人認為，燒紙錢替他帶來了好運、改變財運，甚至還幫紙錢取了一個名字叫做Ancestor money（祖先錢）。

這名外國女子在YouTube頻道《Pretty Boss TV》上傳了一支影片，影片裡可以見到她手裡拿著紙錢，紙錢上方有神明的圖像，且數目頗大，一張都是以億元為單位，她還一邊解釋「祖先錢」如何改變她的人生。

這名外國女子表示，自己在燒紙錢之前，不論如何，錢財就是守不住，不管賺多少總會透支，但自從燒了這些紙錢後，所有的財務狀況都消失了。她也透露，自己是在網站上購買這些「祖先錢」，甚至還在影片底下附上了購買連結。

影片獲得了上百則的網友回覆，不少外國網友也分享自己燒紙錢的故事，「我也燒了祖先錢！4件令人無法置信的事也發生在我身上了！」、「我也燒祖先錢一段時間了，也得到了不少好運」。

(中時電子報)