位在台北市內湖區，台北市環保局資源回收隊位在內湖的據點被樹蔭包圍，台北市政府環保局資源回收隊「家具班」領班陳世賢抱著一個「愛物惜物」的心，帶著一群隊員，讓台北市每年有1.6萬件家具可以獲得第二生命。

擁有著藝術家般的靈魂，陳世賢一件一件的介紹起內湖據點外的裝置藝術。他說，能用的家具，我們工廠就想辦法讓它重生，但沒辦法的，就像這放到牆上的書桌、矮櫃，就變成了一個藝術品。

笑稱學歷不高，陳世賢卻帶領著一班資源回收的隊員，在回收家具工廠絞盡腦汁，每年讓1.6萬件家具重生。他說，一直不斷有新的靈感、創意，把匾額變成茶几、讓椅腳變成高架盤的支架、每一塊小廢柴重新變成印章、文昌筆、或手機架，最大的動力就是「珍惜」。

他說，家具班的工作，就是回收、修復民眾丟棄的廢家具成為再生家具，也就是民眾打電話請清潔隊回收的大型家具、腳踏車、匾額、甚至是各類裝飾，都是他創作的重要元素。

講起各種家具，陳世賢開始比手畫腳，他說，有些家具很完整，可能是因為房子讓給年輕人住，要換新家具，所以把舊家具丟出來，「但那些家具都很好、原木的，跟現在很多組合家具不一樣」。他說著說著，語氣間流露出可惜的語氣，「很多老家具都是寶，常常年輕人不懂得那些故事，以為那些佔位置」。他指出，曾經回收回來一幅畫，在拍賣會場上已快10倍價售出，後來得標者還偷偷說「那幅畫整理一下，應該可以賣得十幾萬」，讓他更是唏噓。

陳世賢回憶，有時候這些再生家具會送給弱勢家庭，他們把那些簡單的桌椅、書桌、床架送去時，「看到他們都很感謝，還有人哭著一直抓著我們手說謝謝」，即便是很陽春的桌椅，那也成為了凝聚那些家庭的重要寶物。

幾乎每天都在絞盡腦汁該怎麼讓回收家具「起死回生」，陳世賢笑說，常常休假出門，看到騎樓下擺著的廢棄家具，都會多看一眼，「在台北市就會趕快叫同仁來收，外縣市的話就覺得好可惜」。但偶爾沒有靈感的時候，他就會把那家具先擱置在一旁，「就是緣分還沒到，有時候放一下，就會有新的想法」。

陳世賢因為不斷推廣再利用的觀念，甚至配合環保局再生家具政策，在回收隊內積極參推動再生家具年終、開學特賣等，把一些因颱風傾倒的路樹、學校的廢棄課桌椅，利用木工車床改造成為創意作品，讓他獲頒2016年度模範清潔職工，但他相當謙虛，希望能多多推廣「再生」觀念，他說，「有時候家具要丟，不是真的壞了，這種木製、竹製，是有生命的，他們不會壞，而是大家不會修、或是覺得拿去修太貴」，建議民眾可以參考環保局開的修繕課程，簡單的動手做，就可以把家具的生命延續下去。

(中時 )