陸媒認為F-35完全不是殲-20的對手

最近一篇美F-35在歐洲與EF-200颱風戰機演習對抗的報導引起網上航空與軍武社群的熱議，熱議的焦點在於F-35選擇與颱風戰機進行對抗演練，主要是為模擬與大陸殲-20的空戰。不過F-35落敗的結果卻有許多不同的解讀，陸媒認為F-35連颱風都打不過，與殲-20對抗根本毫無勝算，但許多美國與大陸網路評論卻認為F-35是聯合攻擊機，非以空戰為主，真要空戰就得對上F-22。

美國《航太周刊》的報導指出，今年在德國舉行的F-35與颱風戰機近距格鬥，不考慮超視距攻擊，共舉行了4個階段的空戰，結果F-35全數落敗。大陸《新浪軍事》在引述報導中分析稱，F-35肥碩機身造成阻力較大，雖然機動能力也很優秀，但低速機動性不好，因此在不使用超視距導彈的狀況下，颱風戰機光用機砲就讓F-35落敗。由於F-35推動比比颱風戰機更大，爬升加速都較差，落敗也在情理之中。

陸媒認為，F-35連颱風戰機都打不過，遇上殲-20就必敗無疑。（圖／礪兵-2018截圖）

《騰訊軍事》則認為，兩者氣動外形設計上，F-35採用梯形翼設計，機翼總面積為40平方米，颱風戰機採用的鴨翼加大三角翼設計佈局，機翼面積50平方面，由此可見F-35戰鬥機在機動性、敏捷性、飛行能力上都弱於颱風。除非是在低速低空的狀況下，F-35才有可能擊敗颱風戰機。

報導指出，美軍有許多優秀的4代機可以演練，為何要找颱風戰機對抗？據推測可能是颱風戰機是北約國家空軍中結構最接近殲-20的戰機，具有相似翼展結構與式佈局，超音速性能佳，因此做為F-35演練對手有極大參考價值。從F-35與殲-20都是隱形戰機來看，發現對手的距離都會很短，因此兩者近距空中格鬥的機會較大。

美媒《軍武新聞》（Weaponews）則發表一篇分析文章引用德國空軍這場空戰模擬報告指出，F-35高速機動能力很強，但在近距空戰上顯然無法發揮，颱風戰機只要用機砲就能完勝。因此，殲-20目前使用推力較差的發動機，一旦換裝較好的發動機，F-35獲勝的機會更加渺茫。

不過，倒是有大陸的評論認為，拿F-35與殲-20比未免不切實際，因為F-35是是聯合攻擊機(JSF)，不是戰鬥機。F-35肥胖機身與大型彈倉都是為了對地攻擊而設計，其機動性差原本就不是拿來進行執行空優任務，畢竟近距格鬥、奪取制空權還是得派F-22才是最佳選擇。

當然，殲-20未來的發展還有不少變數，例如換裝大推力國產發動機，這可能將能使其超音速巡航能力大增。另外則不管是殲-20或是F-35，隱形戰機仍是以超視距打擊為主，近距空戰並非主要任務，實戰發生近距空戰的機會不高。而且，如果2架隱形戰機真要近距對抗，套用德國颱風戰機飛行員的說法，用機砲就能完勝F-35，但殲-20至今還沒有裝上機砲。上述的種種變數將來都會實際影響對戰的結果，何況還有雙方飛行員的訓練、經驗與導彈能力都尚未進入討論範圍。

(中時電子報)