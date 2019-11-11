旅美女星張琍敏因今年3月在臉書PO文指「高雄有3000億元重大弊案、蛇鼠一窩」等字眼，竟遭前高雄市長、總統府秘書長陳菊自訴張涉嫌加重誹謗罪。台北地方法院今(11日)下午四點，宣判張無罪，可上訴。媒體聯訪後，晚間六點在台北第一飯店與親友補歡慶生日。張琍敏獨家接受《中時電子報》專訪表示「生日最大願望，明年韓國瑜當總統」。

資深女星張琍敏開心比耶！感謝法官司法公正。(照片/游定剛 拍攝)

張琍敏這次回台兩件重要事情，除了要親自出庭外，明年還要投下神聖一票。張表示「今天下午第一時間由媒體得知宣判無罪後，感到非常高興，特別感謝馬在勤律師、也感謝台灣法官司法公正」。張坦言「這幾個月都睡不好，每天提心吊膽，頭髮都掉很多，今天也謝謝親友齊聚為我補慶生，還有豬腳麵線讓我去霉運，希望今天以後開始走好運」。

眾親友齊聚為張琍敏補慶生。(照片/游定剛 拍攝)

面對記者詢問「今年的生日願望是什麼呢?」張開玩笑表示「我從來不知道我幾歲，都是從記者那才知道我幾歲，可以幫我減個幾歲嗎?」張特別強調願望「希望明年能夠大翻轉，韓國瑜可以當總統，凍蒜啦！」

批陳菊「蛇鼠一窩」 挺韓女星張琍敏獲判無罪

(中時電子報)