台灣之星「2019雙11一日限定資費」活動進入倒數之際，許多消費者與既有用戶反應他們在下班後才得以關注並參與雙11搶購，到量前可能來不及申辦或登記續約升級，為此台灣之星內部緊急召開會議，為回應多方而至的熱烈迴響，不顧價格見骨，特別再限量加碼8千門，月租$188，終身4G不限速上網吃到飽資費方案，要搶要快，錯過再等一年！

台灣之星「2019雙11一日限定資費」今(11)日11：00正式開賣，伴隨全市場累積一整年的期待，開賣前就吸引21萬人同時在線等候，開賣後隨即開出紅盤，獲得各界好評掀起一波瘋搶熱潮，月租$188終身4G不限速上網吃到飽資費方案，開賣後僅43分鐘便售出萬門，並在短短3小時銷售過半，達成4萬門銷售數量的里程碑，而後也繼續維持強勁的銷售動能。

同時，台灣之星今年首度推出的「2019雙11一日限定資費」商品組合案也受到消費者高度青睞，新申辦／攜碼搭配月租$388／$599／$799／$999資費方案，相當於分期付款購買商品、再享3年免費4G上網吃到飽；由於許多熱門品項都已幾近售罄，台灣之星緊急向全國電子及相關供應商追加數量，同步延長銷售、賣完為止。

除此之外，台灣之星為體貼年年支持「台灣之星雙11一日限定」的老客戶，延長續約升級登記時間至11／12(二)23：59，讓更多老客戶可以升級「2019台灣之星雙11一日限定」月租$188資費方案，同時，符合指定條件者，還可享加辦一門月租$88資費方案的資格；更多續約升級資訊，請隨時留意台灣之星官方APP推播通知或專屬簡訊，現在就下載並登入台灣之星官方APP，確認個人資料設定內的「訊息通知」與「保持登入」為開啟狀態。

台灣之星「2019雙11活動」即將進入尾聲，感謝全台消費者盛情參與，無論單辦門號或商品組合案，今年「雙11一日限定」所有資費在台灣之星5G服務開台後，都將在綁約期間內優先免費升級體驗5G，享月租費不加價、合約不延長，且綁約期滿後仍享4G終身上網吃到飽；同時，再享CATCHPLAY＋線上影音前3個月免費看。

(中時 )