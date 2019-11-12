中國文化中間根本的特色，就是以人為本，注重人的這種主體性，獨特性。 北京大學哲學系暨國學研究院教授樓宇烈覺得中國文化最根本的特點，就是以人為本的這樣一種特點。

以人為本中國文化的根本精神

歷史上，可以說從西周開始，就奠定了以人為中心的，以人為本的這樣一種文化的特性。兩千多年前的一個典籍裡面，就提到人在天地萬物中間的地位。這篇文章是在經書的《禮記》裡面，說人者，天地之心也。中國傳統文化主要由儒、釋、道三教組成，三者都提倡人要反省自求。儒家認為“盡己之心”就能“盡物之心”，然後參“天地之化育”，主張“修身、齊家、治國、平天下”，使人自身和各種關係都得以和諧發展。

以人為本中國文化的根本精神。(圖/東南衛視)

《尚書》裡面有一句話：“皇天無親，惟德是輔”所以中國文化中間，非常強調人德行的自我完善，自我提升，中國的文化是一種修身養性的文化，是一種修養的文化，禮和法是有分別的，但是同樣都是規範人的行為的，所以從某個意義上來講,都可以稱之為法，所以禮也叫“禮法”，對於傳統的繼承，主要是精神的繼承，不是外在形式的繼承。

(中時電子報)