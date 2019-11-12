到迪士尼專賣店一定要拍幾張米老鼠照片才不虛此行。一名網友將拍到的米老鼠照片PO到臉書社團《爆廢公社》驚呼「米老鼠好可愛噢！」，不料「可愛」竟遠不及「眼養」，上萬人目光全部飄向入鏡的「露半臀無罩側乳」辣妹，有網友暴動留言：「這隻米老鼠（指辣妹）可以帶回家養嗎？」。

照片中可見，這名意外入鏡的清涼正妹，五官精緻，綁著熱情辮子頭，下半身穿著熱褲辣秀長腿，上半身則穿著清涼背心，渾圓胸型若隱若現，完美身材瞬間成為網友焦點。

此文貼出不久，迅速獲得破萬網友按讚，有網友打趣留言「有一首歌叫做『老鼠愛大咪』」、「咦...我怎麼硬了？」、「這隻米老鼠可以帶回家養嗎？」、「感覺隨時都會掉出來」。

照片曝光後，這名正妹身分曝光，原來是大陸擁有25萬名粉絲的微博遊戲實況主「米蘭」，本尊卻氣噗噗地說要提告偷拍網友。

米蘭得知遭人偷拍相當不悅，要求偷拍網友將影片刪掉，否則就要提告，並發文抱怨「為什麼在泰國玩...也能被人抓到。看到我別拍我好嘛！我沒化妝！！！」

(中時電子報)