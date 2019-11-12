隨著保健觀念崛起，注重養生的人越來越多，但是市售的保健產品百百款，到底要怎麼挑才正確？以補氣血良方的龜鹿二仙膠為例，需要注意2件事才不會買錯！

對於保健很有研究的人來說，龜板、鹿角、人參、枸杞這4種藥材絕對不陌生，許多主打補元氣、益氣養神的藥品都聲稱有加入這些成分，其實被這4種藥材製成的商品被衛服部歸類為藥品，龜鹿二仙膠就是如此。而在挑選時，需要注意的2件事包含這樣的藥品需要合格的GMP藥廠製造銷售，以及外包裝上是否清楚標明藥材及成分含量，若在選購上有疑問可先諮詢藥師。

因應現代人需求，龜鹿二仙便利散可直接撕開食用。(圖/截取自youtube)

現代人營養充足再加上台灣氣候炎熱，許多業者為了因應多種因素改變，將容易燥熱的紅參改為不會燥熱的白參取代，如此較符合多數人的體質。此外，龜鹿二仙膠的濃度通常都很高，需要用熱水沖泡或是熬湯服用，但這樣的方式對現代人來說使用不便，也有人會因為腥味而卻步。

因此不斷的改良之後，現在有可以直接食用的龜鹿二仙便利散，也就是小小一包方便攜帶，可以隨時隨地將包裝撕開服用，方便了想要好好顧健康但十分繁忙的現代人。養生很重要，但選擇對的產品更重要，切忌選擇經過把關以及方便有效的方式才能讓身體補得更安心。

(中時電子報)