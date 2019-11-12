美國德州一名73歲阿嬤雪莉•艾里斯（Sherry Ellis）在刷卡支付生活開銷卻遭到拒絕後，赫然發現原來自己在法律上已被宣判死亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，雪莉最近赴醫院取藥，要刷卡支付醫藥費時卻刷不過，她當下就覺得事有蹊翹，因為這張金融卡才剛發卡3個月，她追查後發現，原來美國社會安全局（Social Security Administration）擺烏龍，誤宣告她已死。

雪莉的生活馬上陷入困境，因為生活中大小開支全都仰賴銀行帳戶裡的薪水支付，「我的金融卡到處被拒，我家裡沒辦法取得瓦斯，我沒有錢買食物，什麼事都做不了」，她說。

雪莉有高血壓、胃病、心臟病等問題，需要服用10種藥控制病情，法律上被判定為死亡，醫療保險也馬上停止支付這筆醫藥開銷，美國醫療保險辦公室說，除非社會安全局讓她「復活」，否則不會幫她支付這筆費用，缺少保險，雪莉得額外支付1,400美元（約新台幣4.2萬元）醫藥費，生活馬上陷入困境。

不過要復活還真不容易，她搭了1小時車程到最近的社會安全局，對方卻告訴她至少要等待45天才能「起死回生」，她目前僅獲得一張紙證明她還活著，不過醫生及藥劑師都無法以這張紙作為認證依據，因為系統上她還是被標記為死亡，讓她感嘆為何1天就能判別人死，要復活卻這麼難。

(中時電子報)