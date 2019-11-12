昨日溜馬在客場109比102擊敗魔術，原本是一場平淡無奇的比賽，沒想到卻因為整場比賽只有11次罰球，改寫了NBA紀錄而聞名。
這場被譽為「最乾淨」的比賽，裁判在比賽當中幾乎沒有響哨，溜馬只有兩人站上罰球線，主場球隊魔術昨日溜馬在客場109比102擊敗魔術，原本是一場平淡無奇的比賽，沒想到卻因為整場比賽只有11次罰球，改寫了NBA紀錄而聞名。
這場被譽為「最乾淨」的比賽，裁判在比賽當中幾乎沒有響哨，溜馬只有兩人站上罰球線，5罰4中，整場比賽犯規13次；主場球隊魔術則是三人，6罰5中，10次犯規。
先前NBA單場最少罰球次數的比賽是1980年3月29日由湖人126比88擊潰快艇，兩隊合計罰球12次，湖人3罰2中，快艇9罰7中。
本季火箭哈登平均每場比賽站上罰球線15.2次高居第一，公鹿阿提托康波11.2次緊追在後，兩人每場比賽的罰球次數都比溜馬vs.魔術還多，網友不禁猛虧比賽真的有那麼乾淨嗎？
(中時電子報)
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