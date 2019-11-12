家裡有人生病遇到醫生束手無策時，通常都是死馬當活馬醫，有的人問神有的人信偏方，有網友分享一名昏迷十多天的老先生，神明為了救回他切下自己金身九片肉熬成續命湯，讓信徒起死回生的感人故事。

原PO在《靈異公社》分享，有名老先生已經在加護病房昏迷了13天，昏迷指數達三醫生也束手無策，他的子女到廟裡求神問卜，沒想到只得到三太子一句「人生難得三萬天 夠了莫再求大命至」的回應，原來是老先生的陽壽已盡，這兩天可能就會離去。

不過老先生的子女認為自己沒盡到孝心，捨不得他就這樣走，因此仍然聲淚俱下的拜託神明幫忙，也許是被他們的孝心打動了，乩身竟然也擦擦眼角的淚點頭，神明也發現老先生平生也做過不少好事，因此決定動用自己「功德」下地府為老先生的事周旋，並當場請下金身刮下九塊肉配合符咒、午時水等熬成「續命湯」為老先生續命。

老先生的子女們傳述，當時照神明的指示，默禱後將香插於壺嘴就有一陣陣的中藥味撲鼻而來，因為神明當時有強調一聞到味道必須立刻關火，於是老先生的子女們並火速將「續命湯」送往醫院，並且在護理人員的制止下「硬是用吸器將湯送入老父親口中」。隔天一早奇蹟就發生了。

老先生的大兒子一早就在外等候，沒想到，時間一到老先生就坐了起來，他向兒子表示「肚子很餓 很想吃碗滷肉飯叫兒子快去買 」讓還在恍神的大兒子，一會兒跟他父親說「喔 好 嗯」一會兒又邊掉眼淚的問:「這13天你哪去了 ...」但老人又不耐煩的說「肚子很餓不要在那問東問西的 滷肉飯的滷汁要多加一點啦」這時醫生也說「歐吉桑 你不能吃東西 只能食用 流質的食物 而且你昏迷那麼多天 也不能下床...」但父親卻站得好好的都讓醫生跌破眼鏡，醫生也好奇的問「聽說護士說昨天晚上給你父親吃啥東西」，大兒子回答說「沒有啊 就是三小口的哪吒肉身湯啊」，而老先生也在三天後出院，過了一年才安詳的過世，成全了孝順子女的願望。

(中時電子報)