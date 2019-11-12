中華足協祕書長方靖仁在機場致贈嘉裕西服副總經理張祖蕙感謝狀。（中華足協提供／李弘斌傳真）

全隊穿著量身訂製的專屬西裝出征，中華男足這次更帥氣了！面對客場戰科威特、約旦今年最後兩場世足資格賽，中華男足11日晚間踏上征途，也獲得嘉裕西服贊助國腳們的訂製專屬西服，昂首迎接兩場硬戰考驗。

「代表隊成員是台灣許多足球員的模範，接下來兩場客場賽事相當重要，」前往送機的中華足協祕書長方靖仁也贈予嘉裕西服副總經理張祖蕙感謝狀，鼓勵球員更專業的看待自己，並樹立風範，「期待球員們在全民支持及嘉裕西服的鼎力相助下，於接下來的賽事中能再創巔峰。」

其實早在世足資格賽前，嘉裕西服就與足協開始著手合作計畫，從布料、版型、到集訓營為團隊量身與後續製作，都期望為中華隊打造比擬國際球星的體驗，從2022卡達世界盃暨2023亞洲盃資格賽小組賽、2023亞洲盃資格賽，都將贊助國腳們專屬西服。

中華男足於機場合照。（中華足協提供／李弘斌傳真）

中華男足在本屆世足資格賽吞下主場3連敗，期望這次遠征中東能有所斬獲，將於14日對陣科威特，19日再戰約旦。中華隊陣容如下：

門將：潘文傑、邱育宏、施信安

後衛：王睿、陳庭揚、洪子貴、陳威全、程昊、林正益、謝柏安

中場：林昌倫、陳毅維、陳柏良（隊長）、嚴和生、溫智豪、吳俊青、李祥偉、蔡立靖、沈子貴、柯昱廷

前鋒：陳昭安、陳浩瑋、朱恩樂、陳瑞杰

中華男足隊長陳柏良。（嘉裕西服提供／李弘斌傳真）

中華男足後衛陳庭揚（左）與中場核心溫智豪。（嘉裕西服提供／李弘斌傳真）

中華男足混血新星蔡立靖、甜甜圈弟弟沈子貴穿上訂製西服出征。（嘉裕西服提供／李弘斌傳真）

(中時電子報)