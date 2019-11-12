2019年世界12強棒球賽中華隊晉級複賽首戰敗在墨西哥手中、接著南韓贏了美國，使得今（12）日的中華隊與南韓隊之戰，成了中華隊不可輸球的比賽，輸了就丟了東京奧運門票，只能明年再爭最後1張。

世棒12強賽攸關澳洲、南韓與中華隊爭搶東京奧運門票的機會，比賽輸贏牽動局勢變化，因為中華、南韓與澳洲3隊誰的名次最佳即可拿走1張東京奧運參賽門票。

昨天比賽結果是澳洲、中華隊輸球，兩隊複賽戰績已有2敗，而南韓贏了美國拿到複賽2勝，未來中華隊3場比賽都要贏球，才有可能爭搶奧運參賽權。

其實最快決定中華隊命運就是今天的中華隊將與南韓之戰，因為中華隊如果沒有贏球，南韓取得複賽第3勝，而戰績3敗的中華隊已經無緣進軍東京奧運，連帶澳洲隊勝出的機會也很渺茫。

因此，第3勝成了南韓、中華隊與澳洲的「生死門」，率先到達這個關卡就能搶走奧運門票，南韓隊只要贏1場就行了；而中華隊、澳洲隊必須從今天起連贏3場比賽、而且在最後一戰是澳洲與中華隊對戰，必有1隊無法拿到第3勝。

中華隊與澳洲隊今天都有不能輸球的壓力，輸了就會失去12強賽1席奧運的資格，而中華隊還有退路是明年3月「6搶1資格賽」的最後機會。

(中時電子報)