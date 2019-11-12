雙貝斯龐克樂團「怕胖團」日前推出新專輯《2049》，科技未來中的反烏托邦卻是為了失戀而出發，看似晦暗的氣氛下，依舊充滿著怕胖團的樂觀態度，紀錄療傷的點點滴滴。怕胖團並將從南台灣高雄出發，推出高雄、台中、台北三場「失戀甩尾」專場演出；怕胖團於2007年成團至今不算多產，這次專輯的產生全拜主唱閃亮的失戀之賜，有了那次天崩地裂的分手，閃亮經歷了失戀之分手前的沉默、分手當下的慘痛、分手之後療傷的憂愁、發現對方過得很好之崩潰、到慢慢收拾心情繼續熱血往前的覺悟等等，因為這些經歷，而有了這新作品。

專輯假定了一個2049年的時空背景，主唱閃亮得知分手的對方將戀愛時期的回憶都交給了記憶銀行。那是一個可以任意存取記憶的年代，有了這樣的科技，想遺忘的回憶都可輕易的取出並刪除，但既然對方選擇了保存，表示這段戀情就還有挽回的空間。於是怕胖團一夥人就決定要去搶劫記憶，挽回這段戀情。看似荒誕的故事背景，怪奇的時空架設，對於生長在科技電影與電玩世界的怕胖團來說，這在未來搞不好都真的可以發生。

整體視覺設計邀請設計師吳建龍操刀，以賽博龐克的未來風格，混合街道上最常出現的黃色計程車為設定，將整台車由3D建模完成，並邀請3D設計師董十行與曾瑋翔為這組搭檔打造了整部改裝車作為封面與整體視覺軸心，在許多車體細節上結合專輯概念都以愛情元素為底，甚至連引擎都設計為心型噴射火花，有了這台專車，無論這趟任務成功或是失敗，至少都依舊可以駕駛著它帥氣離場，為這段終究沒有辦法棄械投降的愛情，送上衝鋒陷陣的最佳助力。《2049》已數位發行，巡迴專場「失戀甩尾」已在iNDIEVOX預售中，更多關於怕胖團的資訊，請鎖定其官方社群網站。

怕胖團近日推出新專輯《2049》。（歪的音樂提供）

(中時 )