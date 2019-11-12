東森國際（2614）轉投資東森購物雙11業績傳捷報，11／11當日中午單單網路通路，業績就突破億元，至午夜24：00為止，ETMall業績已突破2.8億元，寫下開站16年以來單日業績最高紀錄，全通路破3.6億，創20年開台歷史紀錄，還出現千萬刷手。

東森今年前10個月營收年成長24％，達165億元(含草莓網認列)，東森購物1-10月業績以電話行銷通路營收為32億元，YOY成長64％躍升幅度最大、網路通路營收為45億元，成長63％也在伯仲之間。草莓網在大陸地區以今年初為例,月營收約500萬人民幣，2019年10月營收已成長約1,000萬人民幣，雙11截至下午17：00為止，草莓網在大陸地區銷售,已破800萬人民幣，雙11單日營收可望超過十月草莓網大陸地區營收，整體業績蒸蒸日上。

觀察網路銷售的商品分類，以「保健、餐券、3C家電」類別的成長最高、3C類別「Apple、HUAWEI、Samsung」銷售第一，餐券銷量較平日成長30倍，安卓系列手機也較平日成長20倍。

當天更出現了一位兩千五百萬刷手、一位破千萬刷手和十位百萬刷手，刷卡最高金額突破2千500萬元，總共購買1691件商品、第二高的刷卡金額突破1,000萬、總共購買1,704件商品，其次是500萬元和300萬元，這幾位神級刷手幾乎都是購買OPPO手機、HUAWEI 華為手機、vivo手機、Apple MacBook 13.3吋 筆記型電腦、Apple iPad平板電腦等3C類產品為主。

東森購物統計，按照銷售金額區分，今日銷售排行第一名為「華陀鴕鳥龜鹿精健步如飛7盒組」，接下來依序為「Apple iPhone 11 128G_智慧手機」、「王品集團 Tasty西堤牛排餐券10張」、「王品集團 陶板屋餐券10張」、「Samsung Galaxy A50 智慧型手機 6G／128G」、「HUAWEI 華為 Y9 Prime 2019 4G／128G」、「王品集團-藝奇日式料理餐券-10張」、「vivo V15 6.5吋零邊界全螢幕智慧型手機 6GB／128GB」、以及「Apple 2019 iPad 32G WiFi 10.2吋平板電腦」。

東森購物觀察，當日消費的會員輪廓，女性占七成，男性占三成。而為了迎戰雙11，東森購物為挑戰業績倍數成長，不惜砸下重本，先是在前哨戰11月1日起舉辦集氣活動，祭出LINE Points點數、刷卡金、東森幣等各項回饋，主活動正式開打後，業績也不負眾望，11／11 24：00一舉衝上2.8億再寫新頁，是東森購物網開站16年以來單日業績歷史新高。全通路業績則是突破3.6億，創20年開台歷史紀錄。此外，東森購物預計本次雙11檔期活動狂灑超過3,000萬的東森幣。

東森購物為歡慶11月大促，要一路歡慶到月底，推出超燒腦的全通路活動「把幸福抽回家」，活動期間由11／1~11／30，凡於全通路：電視、網路、MOD、型錄、與IB、OB通路消費，就有機會抽中下列幸福好禮： (1) 天天抽活動： 每日各獎項抽出1名可獨得市價$9099的電動滑板車、市價$2156的漢來海港雙人餐券、市價$350的6吋85度C蛋糕。

(2)月月抽活動：每月將抽出10名老爺酒店10張住宿券券，總市價超過$300,000。並推出(1)【東森幣大放送】消費回饋20％活動，凡活動期間於全通路：電視、網路(電視商品)、MOD、型錄、與IB、OB通路消費(排除餐券、旅遊、預付型及專案商品)，且無取消或辦理銷退者享有抽獎資格，就回饋20％東森幣。

另東森購物電視新會員招募中，凡於2019／11／01-2019／11／30期間，加入東森購物電視、MOD、IB新會員，可享雙重超好康優惠，優惠1：新會員首筆消費滿990元現折200元 。優惠2.：新會員11月底前消費滿3件，即贈東森自然美超效保濕水光精華露。

東森購物歡慶20週年!為回饋全台逾百萬會員，帶給大家購好、購幸福的優質購物體驗。力拼百貨周年慶，即日起至12月底，凡會員於全通路消費最高可贈送20％東森幣，天天、月月舉辦抽獎活動，有機會帶走KHS功學社折疊單車乙台(市價$6,150元)，再抽王品牛排十人套餐券(市價$15,290元)。更驚喜的是，還有機會抽中「東京來回機票」暢玩東京，可一人獨得10張機票，足夠全家兩代一齊出門幸福歡樂遊，眾多豐富豪禮等著你，快來把幸福抽回家，全家一起盡享好康。

(工商 )