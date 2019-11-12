許莉潔推出首張新專輯《不就範》，近來勤跑校園開唱，日前碰到學校園遊會，有學生邀她去鬼屋探險，她一看到被打扮成厲鬼的女同學，被嚇到花容失色，大喊：「媽媽！」她事後驚魂未定表示，「我是很相信有鬼神存在，他們很逼真扮鬼，真的很恐怖，算是另類的校園初體驗。」

而她受邀回母校聖約翰大學，參加新生迎新宿營，讓她備感親切，有回娘家的感覺，她想起過去校園時光，害羞表示自己以前算是系上的風雲人物，「因為我是吉他社，學校很常幫我接商演出去表演，大家就會耳聞，我是那個很會唱歌的學姐。」

她分享在迎新宿營的晚會時，與朋友施放煙火衝天炮，但衝天炮只往地下竄，讓她頻頻覺得磁場不對，直呼：「超級邪門。」幸好當時無人受傷，現在回想起來，她笑說：「當時應該是自己想太多。」

此外，求學期間的她，曾征戰過許多歌唱比賽，在比賽中數度遇到貴人陳子鴻，她提到因家中在淡水開小吃店，淡江大學的學生會貼金韶獎的海報在店裡，她國中曾鼓起勇氣打電話問如何報名，不料資格不符才作罷，直到大二後，順利參賽，拿下了亞軍，讓她印象深刻。

(中時 )