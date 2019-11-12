A-Lin將在明年2月14、15、16日在台北小巨蛋開唱，也是她第3度攻蛋，而A-Lin透露前陣子因不忌口，放縱狂吃鹹酥雞、喝珍奶，導致體重直線上升，體脂竟飆到39，她在半夜睡覺會突然因為心臟很不舒服、喘不過氣而驚醒，讓她下定決心減脂。

她近來除了禁酒、戒吃鹹酥雞及奶茶外，也不吃澱粉，還展開魔鬼健身計畫，每週至少2堂私人教練重訓課，每堂2小時，透過專業健身教練一對一指導，盼短時間內瘦身減脂到23，體脂能在正常值，在明年演唱會上，以最佳狀態跟粉絲見面。

A-Lin10日在社群網站上釋出親自參與創作的全新單曲〈旅．課〉1分鐘搶聽版，影片裡面的照片中，除了A-Lin的表演照片，所有風景照都是A-Lin親自拍攝，更把影像親自剪輯成1分鐘影片，來感謝大家對她的支持。此外，A-Lin雖許久未推出新作品，但仍有廣告代言詢問度，據悉目前至少有4、5個案子洽談中。

(中時 )