英國外交部今天表示，對香港抗議民眾和警方之間的暴力升高感到擔心，籲請雙方尋求解決之道。

港警今天將一名示威者開槍射成重傷，還有一名男子遭人縱火焚身，使得5個多月來經常淪於暴力的抗爭情勢嚴重激化。

英國外交部發言人發表聲明說：「今天的事件令人深感不安，我們對目前的暴亂以及示威群眾和警方間的衝突激化感到十分擔心。」

「抗議民眾應避免暴力，警方也絕不可反應過度，各方必須透過對話尋求解決之道。」

(中央社)