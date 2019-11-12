英對香港暴亂表憂心 籲警民自制共商解決之道 07:202019/11/12 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國外交部今天表示，對香港抗議民眾和警方之間的暴力升高感到擔心，籲請雙方尋求解決之道。 港警今天將一名示威者開槍射成重傷，還有一名男子遭人縱火焚身，使得5個多月來經常淪於暴力的抗爭情勢嚴重激化。 英國外交部發言人發表聲明說：「今天的事件令人深感不安，我們對目前的暴亂以及示威群眾和警方間的衝突激化感到十分擔心。」 「抗議民眾應避免暴力，警方也絕不可反應過度，各方必須透過對話尋求解決之道。」 (中央社) #暴力 #今天 #警方 #解決之道 #抗議 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 氣氛不妙 大批陸生逃出香港了 - 國際 刷卡卻被拒 73歲嬤驚覺自己死了 - 國際 美媒：若美出售核潛艦，將是陸俄噩夢 - 國際 會出人命！前駐聯大使爆料 這2高官早想出賣川普 - 國際 英對香港暴亂表憂心 籲警民自制共商解決之道 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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