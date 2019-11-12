「浪浪照護計畫X財團法人流浪動物之家基金會」活動邀請愛紗與蔡旻佑共同擔任浪浪照護大使雙代言人，只要認購「買衣送依」活動T恤，每件將會捐出200元給財團法人流浪動物之家基金會，讓這些浪浪得以持續受到良好的醫療照顧，並安穩快樂的生活下去，從開賣記者會深獲媒體大力報導，包括畢書盡、綜藝天后、藍心湄、邵雨薇、郭書瑤、邱勝翊、李玉璽、安心亞等，超過40位星友都響應做公益，短短40天讓這次活動圓滿落幕，共捐出100萬元善款給單位。

蔡旻佑表示，看到朋友及粉絲陸續回傳的愛心截圖，真的很感動，「是有許多人願意關懷並且為浪浪付出的，替浪浪們感到開心」問到成功達標是否鬆一口氣？蔡旻佑坦言：「接下代言人一職其實是興奮，但有些微壓力，畢竟還是擔心自己的影響力不足，不能為浪浪做更多的事，所以希望大家不管是透過我，或是其他管道知道浪浪照護計畫，都可以持續發揮愛心。」而愛紗感性說：「很感動也很激動，這100萬是每一個人的愛心 ，小小力量變大大的力量，謝謝check2check、夏和熙，希望能夠給浪浪們更完整的環境，也希望大家之後繼續關注浪浪們。」也期盼愛不要停。

此外，蔡旻佑12日歡慶33歲生日，談到願望，他表示最近宣傳期太操了，「希望能有一個長假，可以去歐洲鬆一下。」第二個是為爸媽買孝親房的目標趕緊達成，他所屬何樂音樂同事為他親手製作生日蛋糕要祝福，他在生日當天邀請好友到他家作客吃水餃配酸辣湯。

(中時 )