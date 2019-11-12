金曲台語歌后曹雅雯、蔡家蓁日前一同在西門河岸留言舉辦「她 / 她」音樂會，被封為曹雅雯的假老公、好友許富凱也特別致贈花籃，祝賀2人「『曹』出音樂大『蔡』，讚聲不絕」，當天恰巧是蔡家蓁28歲的生日，粉絲準備驚喜蛋糕祝賀。

曹雅雯獻上親手寫卡片、永生花，期許蔡家蓁的音樂可像禮物一樣，永遠存在歌迷心中，蔡家蓁感動說：「我好久沒有收到手寫卡片了，感受到了滿滿的溫暖與祝福，真的很愛曹雅雯。」曹雅雯、蔡家蓁私下認識多年，從《明日之星》比賽時期一起努力，曹雅雯說：「後來因為不同的人生規劃而分開幾年，但最後我們還是在一起了，還一起開了音樂會。」

此外，她們當天合唱2首歌曲後，由蔡家蓁先個人演唱〈喜歡你〉、〈檸檬草的味道〉等，蔡家蓁笑說：「還好我先唱，在金曲歌后的後面接著唱，壓力真的超大。」擅長演唱台語歌曲的曹雅雯，特別挑選國語歌，包括〈死心眼〉、〈小幸運〉等，並熱唱〈天生一對〉、〈思念的歌〉串燒組曲。

(中時 )