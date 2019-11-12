冬意濃！今（12日）依舊是多雲到晴好天氣，僅東半部短暫雨。今日各地清晨低溫約15至19度，空曠地區能甚至在14度。各地日夜溫差大，高溫可達30度。另今日中南部空品差，外出請注意。此外，周三晚上至周四受到另一波東北風增強影響，北部東半部將轉為有局部短暫雨。

早晚加件衣！今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；夜間輻射冷卻影響，各地早晚天氣較涼，日夜溫差大。

氣溫方面，今日各地清晨偏涼，約15～19度，白天高上看30度，日夜溫差大，需記得保暖。紫外線方面，今天僅宜蘭縣、連江縣為黃色「中量級」，其他地區皆為橘色「高量級」。

花東地區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭、澎湖地區為「普通」等級，中部地區、雲嘉南、高屏地區、、馬祖地區以及金門地區則為「橘色提醒」等級。

氣象局提醒，周三晚上至周四受到另一波東北風增強影響，北部東半部將轉為有局部短暫雨，整天濕涼的天氣；中南部地區則維持穩定，早晚涼。周四高溫比周三再降4度，高溫降到只剩23度，周五各地天氣再轉為穩定。

至於民眾關心的空品品質，今日花東地區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭、澎湖地區為「普通」等級，中部地區、雲嘉南、高屏地區、、馬祖地區以及金門地區則為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)