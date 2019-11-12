美中貿談進展不確定 華爾街多收跌 07:222019/11/12 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普的談話令市場對美、中貿易談判的進展再次感到不確定，美股標準普爾和那斯達克指數今天雙雙從先前創下的新高跌落；而波音公司股價上揚則拉抬道瓊指數小漲。 標普指數小跌6.07點或0.20%，以3087.01點作收。 科技股那斯達克指數跌11.04點或0.13%，收在8464.28點。 道瓊工業指數漲升10.25點或0.04%，收27691.49點。 (中央社) #指數 #道瓊 #那斯達克 #進展 #那斯達克指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 氣氛不妙 大批陸生逃出香港了 - 國際 刷卡卻被拒 73歲嬤驚覺自己死了 - 國際 美媒：若美出售核潛艦，將是陸俄噩夢 - 國際 會出人命！前駐聯大使爆料 這2高官早想出賣川普 - 國際 英對香港暴亂表憂心 籲警民自制共商解決之道 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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