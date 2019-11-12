美國總統川普的談話令市場對美、中貿易談判的進展再次感到不確定，美股標準普爾和那斯達克指數今天雙雙從先前創下的新高跌落；而波音公司股價上揚則拉抬道瓊指數小漲。

標普指數小跌6.07點或0.20%，以3087.01點作收。

科技股那斯達克指數跌11.04點或0.13%，收在8464.28點。

道瓊工業指數漲升10.25點或0.04%，收27691.49點。

(中央社)