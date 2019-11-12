Tampopol a😂😂🤣(影/Yadhy Maleteng)

近日瘋傳一段影片，是一名男子趴在地上，讓自己的男性友人在身後替他擠出長在屁股上的痘痘。沒想到痘痘爆開後，膿血竟直接噴濺到友人的臉上，讓他當場崩潰。

一名印尼網友在個人臉書上分享影片，一名男子裸著上半身，一臉痛苦的模樣趴在地上，他並且自己把內褲角提高，露出右邊的臀部。而另一名灰衣男子似乎是他的朋友，他蹲在半裸男的後方，正在雙手用力擠長在半裸男臀部的痘痘。

只見灰衣男使勁擠壓，痘痘終於爆膿了，卻炸開的瞬間，膿血噴泉狀往上噴約半公尺的高度，甚至還直接噴中友人的臉上。灰衣男立刻嚇得亂叫，立刻用同伴的褲角擦拭，但大概覺得不夠乾淨，他只好接著起身急速衝向洗手台。

影片一被PO出後，立刻讓許多網友看傻，紛紛留言「很噁，但我真的笑瘋了」、「新鮮出爐的第一口就這樣敷在臉上了」、「當事人崩潰，旁人笑慘」、「這畫面太可怕了吧」、「怕爆」、「快找我朋友擠個痘痘壓壓驚」。

(中時電子報)